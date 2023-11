Netanyahu entra nel nord di Gaza durante la tregua e visita le truppe israeliane | il video diffuso dal governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Continueremo fino alla vittoria, nulla ci fermerà, siamo convinti di avere il potere, la forza, la volontà e la determinazione di ottenere gli obiettivi della guerra e lo faremo”. È quanto ha detto Benjaminche ieri, 26 novembre, hato leneldi, mentre era in corso la. “Abbiamo tre obiettivi per questa guerra – ha detto il premier israeliano nella sua primaallete a, secondo undal suo ufficio – eliminare Hamas, far tornare tutti i nostri ostaggi e assicurare chenon diventi di nuovo una minaccia per lo Stato di Israele”. L'articolo proviene da Il Fatto ...