Nessun cittadino di serie B La promessa di Meloni per Roma

(Di lunedì 27 novembre 2023) «Aandrà una bella fetta del Pnrr». Quanto ai fondi per lo sviluppo e la coesione, «ci siamo concentrati sulle periferie, perché non possono esserci cittadini diA eB a seconda se si vive dentro o fuori dal Raccordo anulare». L'ha detto il premier Giorgia, intervenendo in Regione Lazio per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con il governatore Francesco Rocca. Il premierha anche sottolineato l'importanza di impegnarsi sul fronte economico. «Vogliamo dare migliori servizi alle industrie e alle imprese che operano nella Regione Lazio, facendo in modo così di attrarre nuovi investimenti». «L'Accordo di coesione con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già ...