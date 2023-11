Né patriarcato | né malattia mentale | Filippo Turetta è l’assassino | lui e solo lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Come era prevedibile, il generale senso di impotenza scaturito dall’odioso assassinio di Giulia Cecchettin ha scatenato un proliferare di letture pseudocliniche che stanno oggi tracimando. Da un lato assistiamo a goffi tentativi di fare diagnosi dal salotto di casa propria sulla psiche di, senza averlo mai visto né conosciuto, basandosi su cronache giornalistiche dalle quali vengono estrapolati alcuni frammenti dell’infanzia del suddetto per giungere a conclusioni fondate su supposizioni più di ordine narcisitico-televisivo che clinico (“ho sentito che il padre di lui ha detto questo…, dunque ne diagnostico che…”). Derive balzane che fanno a meno del rigore clinico che, lo si ricordi, non può e non deve mai fare meno della conoscenza completa del soggetto. All’estremo opposto va montando una amplissima vulgata che tende a diluire in ...