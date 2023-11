NBA | risultati della notte 26 novembre | rimonta Suns | vincono Bucks e Nuggets

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si sono giocate otto partite nella lunga domenica NBA seguendo il giorno versione USA, corrispondente al periodo che va tra la sera e laitaliana. Andiamo a scoprire la notevole dose di eventi che si è verificata durante le ore che hanno visto impegnati i giocatori sul parquet. Per i Milwaukee(12-5) successo di livello enorme contro i Portland Trail Blazers (4-12). Ci sono alcuni giorni in cui l’impossibile accade, e questo lo è per Giannis Antetokounmpo (33 punti e 16 rimbalzi) e compagni, capaci di recuperare dal -26 e vincere 108-102. 31 anche per Damian Lillard, dall’altra parte 22 di Jerami Grant. A Est i Boston Celtics (13-4) rispondono in modo efficace battendo gli Atlanta Hawks (8-8) per 113-103; anche Jayson Tatum, con 34 punti, vince il suo duello personale con Trae Young (33). Non c’è Kevin Durant? Niente paura, ci pensa Devin ...