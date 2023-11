NBA 2023 2024 | Boston e Minnesota vincono e consolidano il primo posto | Jokic trascina i Nuggets

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Notte priva di grandi sorprese in NBA, dove prosegue la regular season e il torneo di metà stagione. Hanno vinto le prime tre della classe a Est, a partire daiCeltics, che guidati da un Jason Tatum da 34 punti hanno superato per 113-103 gli Atlanta Hawks – a cui non è bastato il trentello del solito Trae Young – per consolidare la propria leadership. Continuano a volare gli Orlando Magic, che grazie ai 30 punti di Anthony e Wagner e ai 23 di Banchero hanno liquidato gli Hornets per 130-117. Infine, la coppia formata da Giannis Antetokounmpo e Damien Lillard ha regalato la dodicesima vittoria ai Milwaukee Bucks. 33 punti (e 16 rimbalzi) per ile 31 per il secondo nel successo per 108-102 ai danni dei Portland Trail Blazers, ex squadra proprio di Lillard. RISULTATI E CLASSIFICHE Vittoria numero nove della stagione per i Cleveland ...