Nato | Stoltenberg “Continuiamo a sostenere l' Ucraina”

(Di lunedì 27 novembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L'anno scorso, l'ha vinto le battaglie per Kiev, Kharkiv e Kherson. Quest'anno continua a infliggere pesanti perdite alla Russia. L'ha riconquistato il 50% del territorio conquistato dalla Russia. Ha prevalso come nazione sovrana e indipendente. Questa è una grande vittoria”. Lo ha detto il segretario generale della, Jens, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles alla vigilia della ministeriale Esteri dell'Alleanza Atlantica.“Nel frattempo, la Russia è più debole politicamente, economicamente e militarmente. L'continua a combattere coraggiosamente ea sostenerla”, ha sottolineato, ricordando che “questo mese Germania e Paesi Bassi hanno promesso 10 miliardi di euro ...

