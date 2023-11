Natale a Firenze | ruota panoramica e pista di pattinaggio alle Cascine

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Selezionato il progetto, ci sarà anche un villaggio natalizio per famiglie e bambini Selezionato il progetto, ci sarà anche un villaggio natalizio per famiglie e bambini Unaalta 55 metri che dall’8 dicembre rimarrà fino al 10 giugno prossimo a. E una lunga lista di iniziative e attrazioni nel periodo natalizio, fra cui l’attesissimadisul ghiaccio di oltre 1300 mq, la più grande d’Italia, con il grande albero diintorno a cui pattinare, più altre iniziative extra previste a primavera. La commissione comunale istituita per valutare i progetti per la- la cui installazione è prevista quest’anno in piazzale ...