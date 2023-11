Nargiso | “Siamo l’El Dorado del tennis | i giovani vengono qui a imparare…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sul successo della coppa David, l’exta azzurro a Notizie.com: “La migliore generazione diti italiani di sempre” Euforico è dir poco. Anche lui ha giocato con la maglia azzurra in coppa Davis, arrivando fino a una semifinale, ma mai così lontano e mai così vincente. L’exta Diego, che ha un’Academy a Como e che va in giro per il mondo a commentare ilper Eurosport, non riesce a frenarsi e a Notizie.com spiega: “Ho indossato quella maglia e quando la indossi una volta ce l’hai sempre addosso, mi sono emozionato e conosco ognuno di quei ragazzi e so quanto sono validi come uomini, come atleti e cometi. Eccezionali, la migliore generazione di sempre in Italia, non ci sono dubbi“. Il momento della vittoria di Sinner e compagni mentre alzano la coppa ...