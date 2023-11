Napoli World 2023 | dal 30 novembre al 2 dicembre

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Con la direzione artistica di Enzo Avitabile al via la seconda edizione di. Oltre cinquanta delegati dal Mondo. Con oltre 50 delegati dal Mondo e dall’Italia,rappresenta una preziosa occasione per gli artisti selezionati dalla direzione artistica per esibirsi davanti ad una platea di direttori di prestigiosi festival internazionali. L’evento, promosso e finanziato dal Comune dinell’ambito del progetto “Città della Musica”, è pensato per la valorizzazione professionale, incontri B2B, formazione e audience development attraverso tutte le musiche “dal mondo” con un focus su quella popolare e folk napoletana e del Sud Italia. Gli spettacoli sono ...