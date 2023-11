Napoli | Olivera fuori per due mesi | ma il club non cercherà sostituti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023), sospiro di sollievo per l’infortunio di Mathias: non salterà tutta la stagione, ma solo dueNon proprio una bella notizia, ma un minimo sospiro di sollievo per il: gli esami a Mathiasper il suo infortunio, per cui si temeva che il terzino potesse rimaneretutta la stagione. Secondo gli esami l’uruguaiano salterà soltanto due. Come riportato dal Corriere dello Sport, ilha deciso di non intervenire a gennaio sul mercato per cercare un sostituto. I tre profili valutati: Nico Schulz, Marvin Plattenhardt e Danny Rose non hanno convinto il ds Meluso e il responsabile scouting Micheli.