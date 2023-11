Napoli | Mazzarri dopo il primo match ha scelto il suo ‘pupillo’

Napolimania : Garcia voleva inventare il calcio - Mazzarri medico di famiglia. Bastava non cambiare nulla

Come andò l'ultima di Mazzarri in Champions sulla panchina del Napoli

Azzurri subito in campo in vista del Real Madrid

È tornato subito in campo il. Walternon ha tempo per riposarsi. Mercoledì c'è da giocare la sfida al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Ieri mattina il gruppo si è diviso in due parti. Chi ha giocato a ...

Napoli, pagelle Del Genio: "7.5 a Mazzarri. Su Lobotka si dice una falsità"

Paolo Del Genio ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli al mister Walter Mazzarri dopo l'1-2 rifilato dagli azzurri all'Atalanta.

Moratti: “Non credevo De Laurentiis richiamasse Mazzarri. Milan in corsa Scudetto Faccio fatica..”

Oltre alle parole sull'Inter, Massimo Moratti, intervistato a Radio Anch'io Lo Sport ha detto la sua su Mazzarri e sulla corsa Scudetto: Cosa pensa della scelta del Napoli di richiamare Mazzarri "Una ...