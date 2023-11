(Di lunedì 27 novembre 2023) I risultati contano, non c'è dubbio. Ma contano anche le, la passione, il coinvolgimento. La vittoria in casa dell' Atalanta non è stata l'unica di Walter. La più importante, quella ...

Sarri non dimentica il suo passato azzurro : ‘Juventus? Provo più emozioni a Napoli che a Torino”

**Napolitano : emozioni - ricordi e lacrime in aula per il funerale laico**

Napoli - tre punti ma zero emozioni : con le big servirà altro

Intrighi e passioni sotto il sole di Napoli : emozioni e colpi di scena in “Un Posto al Sole” dal 13 al 17 Novembre 2023

Napoli, le emozioni ritrovate: tutti uniti con Mazzarri

I risultati contano, non c'è dubbio. Ma contano anche le, la passione, il coinvolgimento. La vittoria in casa dell' Atalanta non è stata l'unica di ... aver ridato un'anima al. Una ...

Mazzarri non nasconde le emozioni in conferenza e predica calma ... 90min IT

Empoli, beffa enorme nel recupero. Tanti gol e altalena di emozioni. Pazzo pomeriggio al Castellani. Due rimonte, ma è tutto inutile

L’immediato rigore realizzato da Ciccio Caputo sembra spianare la strada a capitan Luperto e compagni. L’ex Pinamonti ed Henrique la ribaltano, l’ingresso di Kovalenko vale il 3-3 all’86’. Ma poi la d ...

Juventus-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic, il Napoli accorcia a -8 dalla vetta

Derby d'Italia grandi firme: apre Vlahovic, risponde Lautaro Martinez. Nessun sorpasso in vetta e nessuna fuga-scudetto. Juve-Inter finisce con un salomonico (e giusto) 1-1, con la ...