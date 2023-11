Napoli | il bilancio 2023 è un capolavoro

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il, al 30 Giugno, ha chiuso ilcon un utile di 79,7 milioni di euro. Questo quanto scrive “Calcio e Finanza.it”. Si tratterebbe di un utile record rispetto al rosso di 51,9 milioni del 30 Giugno 2022. Effettivamente è davvero record per la gestione De Laurentiis: superati i 66,6 milioni del 2016/17. Il portale specializzato in finanza ed economia scrive di un fatturato pari a 359,2 milioni di euro, contro i 175,9 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022. I costi sono rimasti sostanzialmente in linea passando da 241,1 a 242,5 milioni di euro. I ricavi delIlha registrato 359,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 175,9 milioni del 2021/22. La voce più importante è quella relativa ai diritti tv, che, tra la vittoria del tricolore e il ...