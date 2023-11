Napoli | chiuso il bilancio 2023 con l’utile record di 79 | 7 milioni

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilchiude ilal 30 giugnocondi 79,7di euro; nel 2022 avevain rosso di 51,9. Il fatturato della società di De Laurentiis – scrive Calcio e Finanza – è stato pari a 359,2. La cifra ricevuta dai diritti tv è di 160,9; complici la vittoria dello scudetto e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I ricavi dai matchday sono stati pari a 37,9di euro, mentre le plusvalenze sono state di 79,6di euro; in particolare, hanno riguardato le seguenti cessioni: Kalidou Koulibaly al Chelsea (41,9), Fabian Ruiz al Psg (plusvalenza di 21,5 mln), Andrea Petagna al ...

Napoli - 450 chili di cibo conservato male : chiuso il Carrefour di via Morghen

La meraviglia a Napoli: l'Adorazione dei Magi di Botticelli in mostra a Donnaregina

... Largo Donnaregina,Quando: dal 30 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 Biglietti: euro 7, intero; euro 5, ridotto Orari Mostra - Lunedì: 9:30 " 18:00 (Ultimo ingresso 17:30) - Martedì:- ...

Il Comune di Napoli ha comunicato in una nota che parchi e cimiteri cittadini resteranno chiusi per ragioni di sicurezza. Aperte regolarmente invece le scuole a Napoli, mentre in provincia saranno i ...

Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere parchi e cimiteri. Interdetto il Pontile Nord di Bagnoli.