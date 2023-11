Napoli avvantaggiato col Real Madrid? Quanti infortunati per Ancelotti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 novembre 2023): Carlodovrà fare a meno di diversinella sfida di Champions League di mercoledì. Ildi Carlettoè alle prese con la preparazione per l’imminente sfida di Champions League contro ildi Walter Mazzarri, in programma mercoledì. Dopo la recente vittoria in Liga contro il Cadice, la squadraista ha subito iniziato a prepararsi per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League, in cui affronterà ilallo stadio Santiago Bernabéu mercoledì alle ore 21. La sessione di allenamento ha preso avvio con un lavoro in palestra, seguito dal recupero sul campo e al chiuso per i giocatori che sono stati titolari contro il Cadice. ...