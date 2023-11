(Di lunedì 27 novembre 2023) Non c?è nulla di piacevole nella passeggiata attraverso il centro storico dinell?ultima domenica, fredda ma assolata, di novembre. Gli ultimi momenti di pace si esauriscono...

Movida criminale: cinque arresti a Napoli centro

Nella scorsa serata, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura dinelle aree della 'movida', gli agenti del Commissariatoe finanzieri del Comando Provinciale dicon le unità Cinofile antidroga e della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle zone del Centro Storico e in particolare nelle piazze ...

Napoli, ai Decumani ancora caos: non parte il senso unico, malori e pericolo-rissa ilmattino.it

Movida criminale: cinque arresti a Napoli centro NapoliToday

Movida criminale: cinque arresti a Napoli centro

I due, un 26enne con precedenti di polizia e una 29enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente, mentre il 26enne è stato altresì ...

Spaccio di droga e furto aggravato: 5 arresti a Napoli della Polizia

Pertanto i due, identificati per un 26enne con precedenti di polizia e una 29enne, entrambi napoletani, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente, mentre ...