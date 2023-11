Mutuo casa 2024 | tassi salgono ancora Cosa sta succedendo? aggiornamento 27 NOVEMBRE

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ultime notizie: nuovo rialzo deimentre si abbassano i prezzi al consumo: l’ultimo dossier Abi (Associazione Bancaria Italiana) certifica una nuova crescita per quanto riguarda idei piani di ammortamento volti all’acquisto di un immobile. L’ennesima cattiva notizia su questo fronte. Nel frattempo però si registra un ribasso dei prezzi al consumo. Un approfondimento veloce sul tema. Bonusc’è in Legge di Bilancio? Le modifichesta ...

Cortei intercomunali contro i femminicidi a Messina

... il menage familiare se la donna lavora ed è l'uomo a dover badare ae figli, la gelosia ... Un progetto per avviare azioni disostegno e ascolto, di informazione e assistenza che, in ...

Mercato immobiliare in crisi, mai così difficile avere un mutuo per la casa come dal 2014 Sky Tg24

Mutui e regole ristrette: mai così difficile avere un mutuo casa dal 2014 La Voce di Venezia

Mutui e bollette arriva un nuovo aumento: una stangata per 33mila padovani

PADOVA - In tutta la provincia sono circa 33mila i padovani con mutuo a tasso variabile, che si sono visti rincarare la rata di 450 euro rispetto a un anno e mezzo fa. A questi bisogna ...

Conviene investire in una casa a reddito Il parere di Gianfranco Tomaselli, titolare dell’agenzia immobiliare Meta Casa di Avigliana

Conviene investire in una casa a reddito Il parere di Gianfranco Tomaselli, titolare dell’agenzia immobiliare Meta Casa di Avigliana ...