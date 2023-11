Mugello | trovata a Barberino l’auto del 21enne scomparso a Carpi

(Di lunedì 27 novembre 2023) Proseguono senza sosta le ricerche di Fabio Occhi, 21 enne di Modena,da sabato 25 novembre 2023, dopo essere uscito per andare a studiare in biblioteca a, in provincia di Modena L'articolo proviene da Firenze Post.

Ragazzo scomparso a Carpi, l'auto di Fabio Occhi trovata a Barberino di Mugello

La preoccupazione della famiglia che lancia un appello a chiunque lo abbia visto

21enne scomparso: l'auto di Fabio Occhi trovata a Barberino di ... Il Filo del Mugello

Ragazzo scomparso a Carpi, l'auto di Fabio Occhi trovata a ... LA NAZIONE

MotoGP e concessioni 2024: chi ci guadagna e chi perde

A poche ore dal via dei test di Valencia, Dorna chiarisce come saranno valutati i livelli delle moto e delle possibilità di sviluppo per la prossima stagione ...

A CARPI SCOMPARSO UN RAGAZZO DI 21 ANNI, TROVATA LA SUA AUTO A BARBERINO

Da sabato pomeriggio si sono perse le tracce di Fabio Occhi. Il 21 enne di Novi di Modena era uscito di casa per andare a studiare in bibloteca a Carpi. Da quel momento i genitori non hanno piu avuto ...