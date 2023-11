Msf: 'A Gaza i bisogni umanitari sono immensi, si muore di fame e freddo'

Nicholas Papachrysostomou, coordinatore per l'emergenza di Medici Senza Frontiere () a, fa parte del team che è entrato nella Striscia lo scorso 14 novembre. "E' difficile descrivere ciò che ci circonda. I bisogni umanitari sono immensi - racconta in un audio messaggio - ...

Open letter to Prime Minister Anthony Albanese: MSF Calls for an Enduring Ceasefire in Gaza

Australia Executive Director Jennifer Tierney haswritten to Australian Prime Minister Anthony Albanese, urging him to do everything in his power to bring about an enduring ceasefire in Gaza and ...