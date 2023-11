Mrs Doubtfire | Robin Williams era in trattative per il sequel prima di morire

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il regista di Mrs.Chris Columbus ha rivelato cheera stato chiamato per ildel film e che l'attore fatto una richiesta particolare. Durante un'intervista a Business Insider Chris Columbus, il regista di Mrs.- Mammo per sempre, ha svelato chediera inper un. Nonostante il film avesse avuto un enorme successo al suo debutto nel 1993, sia il regista che l'attore non erano stati inizialmente interessati alla realizzazione di un. "Ai tempi ivenivano disprezzati dagli artisti", ha ricordato Columbus. Nel 2014, qualche mesedella tragica scomparsa ...