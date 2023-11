Mps | quell' assist maldestro della sinistra al governo Ma per il futuro serve evitare gli errori del passato

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lunedì scorso, ilitaliano ha preso una decisione significativa riguardo al suo ruolo nel capitale del Monte dei Paschi di Siena (MPS). La manovra ha comportato una riduzione sostanzialepartecipazione governativa dal 64,23% al 40%, attraverso un processo di Accelerate Book Building, come riportato dall'Economia del Corriere. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), guidato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, ha messo in vendita il 20% delle azioni di MPS. Un consorzio composto da Credit Suisse (ora Ubs Europe), Bofa e Jefferies ha gestito l'operazione, che ha incontrato un notevole successo sul mercato. Le richieste di acquisto hanno superato di cinque volte l'offerta iniziale, portando il MEF a incrementare la quota in vendita al 25%, ottenendo nel contempo un vantaggio sul prezzo. Lo sconto massimo previsto del 6% si è fermato al ...