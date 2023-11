Mottola | incidente sulla statale 100 | quattro morti e due feriti In serata

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Anas Puglia: Traffico momentaneamente bloccato per, in entrambe le direzioni,strada100 “di Gioia del Colle” al km 59,900 in località(Taranto). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano 4 deceduti e 2. Traffico deviato su strade locali tra gli svincolo di San Basilio e. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità ...