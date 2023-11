Motomondiale | Di Giannantonio completa line up Mooney VR46 Racing Team

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il pilota romano dividerà il box con Bezzecchi per la stagione 2024 ROMA - Fabio Dilaup delper la stagione 2024. Il romano, classe '98, dividerà il box con Marco Bezzecchi in sella alle Ducati Desmosedici GP, prendendo il posto di Luca Marini, an