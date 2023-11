MotoGP | ufficiale | Luca Marini alla Honda | ha firmato un contratto biennale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Attraverso un comunicato, laha reso noto di aver ingaggiato per due stagioni. Sarà dunque il pilota italiano a prendere il posto di Marc Marquez, il quale invece passerà in Ducati. “Racing Corporation è lieta di annunciare la firma diper le stagioni 2024 e 2025 del Campionato del Mondo. Il 26enne è entrato nella classe regina nel 2021 dopo aver ottenuto sei vittorie e 15 podi nel Campionato del mondo Moto2, finendo secondo nel 2020. Da quando è entrato nella classe regina,ha conquistato due podi nei Gran Premi, due pole position e quattro Podi nello sprint nel 2023. Affiancherà Joan Mir nel Factory Team con un” si legge ...

Jorge Martín da panico a Valencia in un 2023 da campione: 'Ho pianto, ma sono felice. Non andrò mai in Ducati ufficiale'

... sbagliando' di Tommaso Maresca N on è Jorge Martín il campione del mondo 2023, ma dobbiamo dire grazie al madrileno se questaci ha tenuti incollati al divano sino all'ultimo semaforo rosso ...

MotoGP, ufficiale: Luca Marini lascia il team VR46. Futuro in Honda Corse di Moto

UFFICIALE: Il VR46 Racing Team saluta Luca Marini motogp.com

Marini con il Repsol Honda Team, sulle orme di tre leggende italiane

Ora è ufficiale: sarà Luca Marini a rimpiazzare Marc Marquez nelle fila del Repsol Honda Team nel 2024. Una mossa, questa, che allunga la lista di italiani che hanno occupato un posto nel box ...

UFFICIALE: HRC firma Luca Marini

Marini è approdato in top class nel 2021 dopo aver conquistato sei vittorie e 15 podi l'anno precedente in Moto2™. In questo 2023 Marini in classe regina ha ottenuto due podi nelle gare lunghe, due ...