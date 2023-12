MotoGP | Pecco Bagnaia si laurea per la seconda volta campione del mondo

(Di lunedì 27 novembre 2023) La stagione 2023 del Campionato deldici ha lasciato con il fiato sospeso fino all’ultima giornata dell’incredibile sfida che ha visto Francesco “e Jorge Martin contendersi il titolo. Alla fine iltorinese è riuscito a spuntarla,ndosi per ladeldella Classe Regina.celebrqa la vittoria del GP di Valencia e la vittoria del CampionatoMartin e la vittoria nella Sprint Il distacco tra i due si era assottigliato da 21 a soli 14 punti, dopo la vittoria dello spagnolo nella gara Sprint che ha anticipato l’ultimo atto di questa stagione mozzafiato. Martin in questa occasione ...

Michelin si è rotta il caz*o: "Complotti Facile dare la colpa alle gomme. Martin in Qatar..."

È colpa di Michelin se Jorge Martin non se l'è giocata fino alla fine conBagnaia nel mondialeIl responsabile del gommista francese non ci sta e risponde alle polemiche scaturite dopo il Qatar: "Una gomma che non va, non funziona nel giro di riscaldamento e ...

Bagnaia: "Dopo l'incidente di Barcellona non riuscivo ad alzarmi dal letto, non ne ho parlato perchè non volevo scuse" Eurosport IT

MotoGP, Pecco Bagnaia: Dopo l'incidente a Barcellona non volevo avere scuse GPOne.com

Ducati premia i dipendenti: 500 euro per le vittorie in MotoGP e SBK

Il 2023 di Ducati è stato a dir poco trionfale in pista. Le Rosse hanno dominato in MotoGP con Pecco Bagnaia, in SBK con Alvaro Bautista ed anche in SuperSport con la vittoria del titolo di Nicolò ...

Ducati: Campioni in Festa 2023, si celebrano i Titoli Mondiali MotoGP, WSBK e WSSP

MotoGP Superbike Supersport Ducati 2023 - Venerdì 15 aprile all'Unipol Arena di Bologna la Ducati festeggerà le vittorie ottenute nei Mondiali MotoGP, Superbike e Supersport, rispettivamente con Pecco ...