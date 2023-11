MotoGP | Marco Bezzecchi amaro | “Mi aspettavo un finale diverso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Se da un lato c’è tutta la gioia per il successo di Bagnaia, dall’altro invece sul fronte italiano si analizza la delusione di. Complessivamente nel mondiale ha chiuso al terzo posto, mentre ieri non ha potuto concludere la gara per via di un contatto con Marc Marquez. Non era di certo questo il modo in cui sperava di chiudere la stagione, ma il dado ormai è tratto. Tuttavia, al termine della corsa, il pilota si è espresso su quanto successo ai microfoni dei media presenti. Ecco cosa ha detto.: “Miun” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole diraccolte da motograndprix: “Per ilmiqualcosa di ...