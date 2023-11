MotoGP | il 2023 è l’anno dell’Apoteosi Ducati E il trionfo più grande è aver attirato Marquez…

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il vero tema deldellanon è rappresentato dal nome del Campione del Mondo in carica, bensì dal fatto che a trionfare sia stata un’azienda. Ovviamente, si parla di, capace di instaurare una supremazia che nella categoria non si vedeva da un ventennio. Bisogna tornare agli albori dell’attuale classe regina, quando si passò dalla 500cc ai motori a quattro tempi, per trovare qualcosa di analogo. Honda, già egemone nella seconda metà degli anni ’90, sbaragliò il campo. Le prime versioni della RC211V consentivano a Valentino Rossi di vincere i Mondiali con irrisoria facilità, disponendo a piacimento di avversari non certo alla sua altezza, ma catapultati al vertice da un mezzo meccanico superiore. I vari Sete Gibernau, Alex Barros e Toru Ukawa si sono trovati a recitare ruoli da protagonisti – più o meno a lungo – grazie ...