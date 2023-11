MotoGP | i promossi e bocciati del GP di Valencia Bagnaia pigliatutto | Martin si butta via | rimpianti KTM

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023)GP2023Francesco: domenica perfetta, con vittoria della gara e del titolo mondiale. Il bis iridato in realtà si è concretizzato dopo pochi giri grazie alla caduta di, ma Pecco non ha perso la concentrazione (anche perché a quanto pare non si sarebbe reso conto del crash del suo rivale) arrivando davanti a tutti al traguardo da grande campione. Johann Zarco: terzo fisicamente alla bandiera a scacchi, sale poi al secondo posto in seguito alla penalità inflitta a Di Giannantonio. Ottima gara in scia ae sesto podio di una stagione estremamente solida, terminata in quinta piazza nel campionato piloti al suo ultimo anno con la Ducati del Team Pramac. Fabio Di Giannantonio: poco importa la ...