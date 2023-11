MotoGP | Francesco Bagnaia | “Ho sempre sognato di vincere così”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023)è entrato di diritto nella storia della. Con il titolo difeso ieri infatti è divenuto il terzo pilota a riuscirci dietro a Valentino Rossi e Marc Marquez. Una gran bella stagione in cui però non sono mancati anche i momenti di paura, come a Barcellona. Alla fine però l’italiano è riuscito a far quadrare i conti e alla lunga ha tenuto il distacco su Martin, poi sfortunato protagonista di una caduta ieri che ha compromesso la sua rincorsa.al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky e ha espresso tutta la sua contentezza per il titolo conquistato.: “Oggi ero pronto” Crediti foto: pagina ufficiale del pilota FacebookQueste dunque alcune delle parole di Pecco ai microfoni di Sky: “Ho vinto il ...