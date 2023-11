MotoGP | Fabio Di Giannantonio firma con il Team Mooney VR46 per il 2024 Domani il debutto nei test a Valencia

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) All’indell’ultima gara stagionale, arriva finalmente il comunicato tanto atteso che certifica l’accordo traDied ilper il Mondiale. Non confermato dalla squadra Gresini Racing per far posto a Marc Marquez, il pilota romano si è rimboccato le maniche nella fase finale del campionato salendo prepotentemente di colpi e guadagnandosi una nuova occasione nella classe regina del Motomondiale a suon di risultati e prestazioni di alto profilo (tra cui spicca la vittoria in Qatar). Fino ad un paio di settimane fa la situazione era ancora complicata, conche puntava forte sul giovane talento spagnolo della Moto2 Fermin Aldeguer, ma il weekend di Lusail ed il ...