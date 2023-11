Morte Gerardina | scartata un’altra pista | restano i punti interrogativi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di un mese esatto dal primo malore che poi, il successivo 31 ottobre, provocò ladiCorsano (LEGGI QUI) resta ancora un punto interrogativo sulle reali cause della tragedia che ha portato via alla vita una donna di 46 anni.su tutta la linea la possibilità di un avvelentamento da botulino (LEGGI QUI) nei giorni successivi le indagini della Procura di Benevento, si sono concentrarte anche sull’analisi di altre sostanze nocive che potrebbero aver procurato ladella donna. In particolare nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Salerno hanno effettuato un sopralluogo nell’azienda di Angelo Meninno, il marito dia cui, insieme ai congiunti, è stato sequestrato anche il telefono cellulare. ...