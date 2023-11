“Morgan torna a X Factor per la finale” | la clamorosa indiscrezione di Fiorello

(Di lunedì 27 novembre 2023) In diretta a Viva Rai 2ha lanciato una: "a Xper la" L'articolo proviene da Novella 2000.

Morgan torna all’attacco : “Ecco come ho riportato la musica al centro del dibattito”

Viva Rai2, lo scoop di Fiorello su Morgan: "Torna a X Factor"

Fiorello scatenato, politica da X Factor: "Meloni come" E, a proposito di 'pace', Fiorellosu l'affairelasciandosi sfuggire un importante 'scoop'. 'Secondo alcune voci, non so se ...

Caso X Factor. Stasera Staffelli torna da Morgan dopo le ... Striscia la notizia

Viva Rai2, lo scoop di Fiorello su Morgan: "Torna a X Factor" Il Tempo

Fiorello e il retroscena bomba su Morgan: “Tornerà nella finale di X Factor”

Fiorello sgancia la bomba su Morgan. Durante l’ultima puntata di ‘Viva Rai2’, il conduttore si lancia in un succoso retroscena sul possibile e clamoroso ritorno del cantante nel ruolo di giudice di X ...

Fiorello svela: “Forse Morgan tornerà nell’ultima puntata di X Factor”

Durante Viva Rai2 del 27 novembre Fiorello lancia uno dei suoi scoop ipotizzando, secondo voci a lui vicine, la possibilità di un clamoroso ritorno ...