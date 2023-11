Morgan | senza peli sulla lingua su un noto cantante | “…che schifo”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ecletticodemolisce uncollega sui social: il dissing urticante fa esplodere il caso in rete.è recentemente tornato ad occupare la sua poltroncina dietro al desk dei giudici di “X-Factor” e, conclusi i Bootcamp del talent, sta iniziando a formare la propria squadra per le sfide al serale. L’ex frontman dei Bluvertigo non è certo nuovo alle polemiche: dal suo inflazionato divorzio dall’attrice Asia Argento, alla performance improvvisata sul palco di Sanremo, in cui ha pubblicamente affossato il collega Bugo, egli ha collezionato negli anni numerose zuffe televisive e querelle mediatiche tutto pepe. Ilsi è scontrato anche con il giornalista Andrea Scanzi, con il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, con Selvaggia Lucarelli, con l’intero pubblico di Selinunte e ...