Monza Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024I bianconeri per restare in scia della capolista Inter, i brianzoli per avvicinarsi alla zona Europa.Vssi giocherà venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso l’U-Power StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli proseguono nel loro buon momento, certificato dall’attuale nono posto in classifica con 18 punti, a meno due dall’ottava piazza, ultimo posto utile per la qualificazione in Europa. La squadra di Palladino è reduce da quattro risultati utili consecutivi, è proverà a giocare un brutto scherzo ai bianconeri. I bianconeri, dopo il pareggio casalingo nel big match contro l’Inter, sono rimasti in scia dei nerazzurri, distanti due punti, ed intendono rimanerci. La squadra di ...