Monteverde | l' albero killer era andato a fuoco Testimonianza choc

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'unica certezza è che una donna è morta schiacciata dall'spezzato dal vento. Teresa Veglianti, l'82enne che sabato 25 novembre è stata uccisa da un 'tiglio nostrano', è deceduta poco dopo sotto il peso delle fronde della pianta. Domani è previsto, in procura a Roma, un vertice tra il procuratore aggiunto Giovanni Conso, il sostituto procuratore Eugenio Albamonte, che era di turno il giorno della tragedia e gli investigatori dei carabinieri Forestale, per fare il punto sull'inchiesta sull'caduto sabato mattina in via di Donna Olimpia a, e gli altri 9 ferimenti che si sono verificati sempre ieri, causati sempre da alberi caduti a causa del vento, le cui raffiche hanno superato nella Capitale, nella giornata di ieri, i 70 chilometri orari. Durante l'incontro si stabilirà se riunire in un solo fascicolo la morte ...