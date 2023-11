Monica Bellucci e Miriam Leone insieme a Che tempo che fa | “Così è nata la nostra amicizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023)sono state ospiti di Fabio Fazio a Cheche fa domenica 26 novembre. Le due attrici, che si sono conosciute sul set di Diabolik, hanno parlato di come èla loroe complicità.ha speso alcune parole sulle mobilitazioni che stanno avvenendo in tutta Italia dopo il caso di Giulia Cecchettin: “Io sono felicissima oggi di essere con; l’e l’unione fra le donne veramente fa grandi cose, come quelle che stanno accadendo in questi giorni e anche noi siamo con tutte le donne che stanno alzando la loro voce”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.