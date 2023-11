Mo | Steinmeier | ' daremo 7 mln per ricostruzione galleria d' arte di Be' eri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) - Il parlamento tedesco intende contribuire con sette milioni di euro alladellad'di Be'eri, che è stata completamente distrutta durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato il presidente tedesco Frank-Walter, durante una visita al kibbutz di Be'eri insieme al presidente Isaac Herzog. "Non è facile trovare le parole per descrivere ciò che abbiamo sentito da chi conosce e da chi ha assistito alle azioni, agli omicidi, alle uccisioni e alle violenze di Hamas qui il 7 ottobre. In questi giorni di lutto, giorni in cui pensiamo alle vittime, pensiamo anche al futuro", ha detto il presidente tedesco.