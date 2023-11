Mirkoeilcane | «Musica per esortare le coscienze alla profondità»

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si intitola Lacontemporanea mi butta giù il nuovo album di(etichetta Santeria e distribuzione Audioglobe) uscito il 29 novembre. Il progetto arriva a distanza di cinque anni dal precedente Secondo me (2018). Già dal titolo si capisce quanto l’album sia in fondo una dichiarazione di intenti: unanon in controtendenza, ma indubbiamente aperta all’ascolto. Ne abbiamo parlato con il cantautore. Partirei dal titolo dell’album, che già in parte ne introduce i contenuti. È così deprimente lacontemporanea?«Sicuramente volevo prima di tutto omaggiare la memoria del Maestro Franco Battiato. E poi c’è anche un po’ una volontà non di fare critiche, perché anche io faccio parte dellacontemporanea, ma ascolto un po’ tutto e, da ascoltatore, mi spiace sentire tante ...