Mirabelli | “Le pagelle ai giudici? E’ stimolante la valutazione e positiva”

Leggi su notizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) A parlare e spiegare la sua motivazione sulla decisioni che si stanno prendendo in merito alla magistratura è uno dei giuristi più famosi “Le “” ae pm? Mettere a disposizione del Consiglio superiore della magistratura i dati per valutare l’operato di un giudice è positivo“. Si fa un gran rumore sulle valutazioni che si possono dare ai, qualcuno è d’accordo, tanti altri non lo sono. Ma ad esprimere un parere positivo su questo argomento è Cesare, uno dei giuristi più preparati e famosi d’Italia, tanto che lui stesso cerca di motivare questa scelta anche perché “può avere un effetto di stimolo nei confronti del magistrato stesso, spingendolo a fare meglio“. E poi, sostiene ancora, pure perché “può rappresentare un elemento di controllo in più a tutela dei ...