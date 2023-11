Milano-Cortina 2026 | Abodi | “Pista da bob? Spero si possa mantenere la matrice italiana dei Giochi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Un anno fa abbiamo trovato una situazione che non andava a velocità olimpica. Abbiamo accelerato recuperando gran parte del gap, ma c’è ancora qualcosa da risolvere come la questione delladi, skeleton e slittino. Purtroppo non potremo investire altri soldi che avrebbero portato il costo della struttura a 180 milioni, abbiamo fatto delle scelte e mi auguro nei prossimi giorni la Fondazioneprendere una decisione definitiva sull’opzione di Cesana. Mi auguro siladi questi, così come mi auguro producano il loro effetto in tutta Italia e non soltanto nelle regioni e nelle provincie olimpiche”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andreaintervenuto in ...