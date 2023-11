Milan | Pioli avvisa il Borussia | “Loro hanno il ‘Muro Giallo’ | ma non conoscono i nostri tifosi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) “A Dortmundavevano il muro giallo, ma nona San Siro. Con ilentusiasmo ciaiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro che anche domani ci aiuteranno”. Lo ha detto l’allenatore delStefanointervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro ilDortmund. “Andare avanti in Champions è molto importante ed è quello che proveremo a fare. La squadra è preparata e concentrata, perché sa l’importanza di questa partita. Giochiamo una partita importante, si può usare il termine da svolta per il girone.sono una squadra forte, che però può subire delle difficoltà, quindi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo per 95 ...