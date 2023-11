Milan-Borussia Dortmund | atteso Cardinale sugli spalti di San Siro

Il Borussia Dortmund perde Sule per il Milan ma ritrova Haller

Designazioni arbitrali Champions League, gli arbitri delle italiane

Umut Mler arbitrerà Lazio - Celtic, mentre sarà il rumeno Kovacs a dirigereDortmund. Mercoledì invece tocca a Napoli - Real Madrid e Benfica - Inter, arbitrate da Letexier e ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Dortmund: riecco Giroud, Musah squalificato. Leao non ce la fa Milan News

Ancora un forfait: nuovo guaio in vista di Milan-Borussia

Dopo il match contro la Fiorentina, il Milan di nuovo in campo per la sfida al Borussia Dortmund in programma domani sera.

Perché Camarda non può essere convocato per Milan-Borussia Dortmund

Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A, Francesco Camarda non potrà regalarsi la prima magica notte di Champions League della sua carriera con la maglia del Milan.