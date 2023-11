Michelle Hunziker a Valencia per la MotoGP | “Grazie per l’adrenalina”

Che Michelle Hunziker sia appassionata di moto non è un mistero: la conduttrice non ha mai nascosto il suo amore per i motori, condividendo spesso ... (diredonna)

"Io Canto Generation", alle 21.30 su Canale 5: ospiti e anticipazioni di mercoledì 29 novembre

Saranno i giudici Al Bano, Orietta Berti,e Claudio Amendola ad avere il difficile compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, che potrà, ...

Il weekend di Michelle Hunziker e il fidanzato Alessandro Carollo a Valencia Elle

Michelle Hunziker motociclista provetta con Alessandro Carollo TGCOM

Michelle Hunziker "colpita e affondata" dal virus intestinale, Aurora Ramazzotti :«Gliel'ho attaccato io»

Con l'arrivo dell'inverno, tornano anche i primi sintomi influenzali, e la famiglia Ramazzotti - Hunziker non è stata risparmiata. Mentre fino a pochi giorni fa ...

“Io canto generation” torna con nuove sfide dopo il botto di ascolti del debutto

Io canto generation non è l’unico programma dedicato ai più piccoli attualmente in onda. Lo scorso 24 novembre su Rai 1 ha debuttato The Voice Kids, spin off di The Voice of Italy. Anche in questo ...