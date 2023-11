Michela F. e la sua lotta contro la malattia di Lyme

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 novembre 2023) La chiamano lasilenziosa delle star, quella che ha colpito Justin Bieber, Bella Hadid, Richard Gere, Avril Lavigne e anche la conduttrice italiana Victoria Cabello. Quello che non tutti sanno, però, è che ladicolpisce tutti, indipendentemente dal sesso, dalla provenienza e dall’età. E quando lo fa segna in maniera irreversibile la vita delle persone. Lo ha fatto anche conF., una giovane donna di 28 anni che 9 anni fa si è ritrovata, da sola, a combattere una guerra con un nemico invisibile che gli si era attaccato addosso e in maniera subdola, stravolgendo la sua intera esistenza. Nell’agosto del 2014è stata punta da una zecca, ma non lo sapeva. Non sapeva neanche di aver contratto ladi, perché di questa non ne ...