Meteo Roma e Lazio | allerta gialla per lunedì 27 novembre 2023 | rischio frane e pioggia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il maltempo non ne vuol sapere di retrocedere o di fare qualche passo indietro. Dopo le violente raffiche di vento che hanno scosso la Capitale e alcune parti della Regione proprio nelle ultime ore, provocando anche la caduta di diversi alberi, ora ci aspettano piogge e cieli nuvolosi.e nelper27L’Agenzia Regionale di Protezione civile del, proprio in queste ultime ore, ha emesso un’dalla serata di oggi,27e per le successive 18-24 ore. Su tutta la regione, nel dettaglio, si prevedono piogge intense, precipitazioni sparse, soprattutto sui settori centro-meridionali. Il ...