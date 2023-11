Meteo lunedì | rovesci anche a carattere temporalesco

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023) Previsioni Italia. La situazione. Secondo le previsioni, fa molto freddo sull’Italia. Temperature così basse a novembre possono essere considerate una rarità in questi anni caratterizzati da valori quasi sempre sopra media. E’ l’effetto del primo fronte freddo stagionale che ci ha fatti piombare da un autunno mite, all’inverno più pieno. Lo dimostrano i valori minimi fino a -8°C che hanno interessato le pianure al Nord e le valli del Centro. Ma adesso la situazione cambierà edrasticamente per più di mezza Italia che tornerà in condizioni autunnali. L’aria fredda di matrice artica inizierà a dirigersi verso ovest stimolando depressioni più occidentali che entreranno sul Mediterraneo al seguito di intense correnti meridionali. Data la natura di queste correnti ci aspetta un sensibile aumento delle temperature ma non ovunque. Al Nord dove in ...