Meteo | in arrivo freddo gelido e nubifragi Allerta in 9 regioni

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono due le perturbazioni che caratterizzeranno ildi questa settimana con temporali,, forte vento e neve a bassa quota. Tra oggi, lunedì 27 novembre, e domani martedì 28 il peggioramento inizierà dal Nord per poi estendersi progressivamente a tutte ledel Centro-Sud: non si escludono allagamenti locali in particolare su Lazio, Campania e Calabria. Per la giornata di domani, martedì 28 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’gialla in noveitaliane: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sull’intero territorio della Campania, su settori di Basilicata, Calabria e Sicilia., prevista una doppia perturbazione Nei giorni successivi, a seguito del passaggio del fronte, si assisterà ...