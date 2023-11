Meteo | doppia perturbazione in arrivo sull' Italia Da martedì rischio nubifragi in Calabria

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 27 novembre 2023) Saranno il freddo e la neve in bassa quota in due distinte fasi perturbate a caratterizzare questa settimana. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, comunica che già nella giornata odierna le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un ciclone sui nostri mari in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di...