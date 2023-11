Memoria | come e perché si formano i ricordi | svelato un mistero

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 novembre 2023) A volte, il ricordo ci appare nitido, anche se magari non abbiamo fatto alcuno sforzo per fissarlo nella mente. In altri casi, magariteniamo a conservare una determinata immagine o il suono di una canzone, ci sforziamo di richiamarlo e ci impegniamo per ritrovarlo. Siasia, lae la capacità di ricordare è uno dei misteri più affascinanti del sistema nervoso umano. E soprattutto, nel mondo dell’invisibile, cosa accade ai neuroni quando inseriamo nuovi? Una spiegazione arriva da una ricerca apparsa su Current Biology coordinata da Tomás Ryan del Trinity College di Dublino. Lo studio spiegasi formino costantemente nuovi modelli di connessione tra specifiche unità neurobiologiche, le cosiddette cellule engram, in aree diverse del cervello. I neuroni e le sinapsi Il ...