Meloni | “La sinistra condanni violenze contro Pro Vita” Conte | “Lo facciamo come sempre Ma non le usi per sminuire la manifestazione”

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Lala violenzaPro“. A parlare per prima,suo atto d’esordio della giornata, è stata la presidente del Consiglio Giorgiacon un post sui suoi social, poi seguito da dichiarazioni fotocopia di diversi esponenti di Fdi. Il concetto è questo: “Voglio interrogare tutti su una questione banale – si legge nel messaggio di– La violenza va condannatao solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? È questa la domanda sulla quale, da parte di certa, non abbiamo mai avuto una risposta chiara”. La polemica nasce due giorni dopo lala violenza sulle donne di sabato a Roma: un gruppo di circa 200 persone ...

Caso Crosetto, Crippa (Lega): "Le toghe colpiscono quando il centrodestra è forte" | Le opposizioni: "Il ministro riferisca in Aula sui ...

Secondo il numero due di via Bellerio, in Italia 'l'80% della magistratura è di, lo dicono ...in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la'. ...

Critiche a Meloni e ai “fighetti della sinistra radical”: Marco Rizzo e Gianni Alemanno insieme… Il Fatto Quotidiano

Terzo Congresso Nazionale di Sinistra Italiana

Il Terzo Congresso Nazionale di Sinistra Italiana, svoltosi a Perugia, ha rappresentato un momento importante di discussione e di mobilitazione politica. Al termine dei lavori l’Assemblea Nazionale, ...

Sondaggi politici, boom di Fratelli d’Italia mentre crollano Pd e 5 Stelle: disastro opposizioni

Il sondaggio politico di Quorum/Youtrend registra un boom di Fratelli d’Italia nel mese di novembre, con il ritorno sopra i 30 punti ...